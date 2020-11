Bremen (ots) - Jochen Busse steht Kopf. Sechs Mal in der Woche beginnt der beliebte Schauspieler und Kabarettist mit einem Kopfstand seinen Tag. Das scheint ihn fit zu halten, in ein paar Wochen feiert der gebürtige Iserlohner seinen 80. Geburtstag. Aktuell wollte er gerade auf Theatertournee sein, umso mehr freut sich 3nach9 auf seinen ersten Besuch im Bremer Studio und über die Geschichten eines Mannes, der einst als Autowäscher in München sein Geld verdiente und sich über die "Lach- und Schießgesellschaft" bis zu "Sieben Tage, sieben Köpfe" in die Herzen seines Publikums spielte.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 13. November, 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen:Dieter NuhrEr ist das Gegenteil von aufbrausend: Kabarettist Dieter Nuhr nimmt das Weltgeschehen stets besonnen und süffisant auseinander und begeistert so sein Publikum seit mehr als dreißig Jahren. Was die wenigsten wissen: Auch abseits der Bühne ist er ein erfolgreicher Künstler. Seit 1995 begeistert sich der studierte Lehrer für die Fotografie und stellt seine Bilder in internationalen Galerien und Museen aus. Was ein echtes Nuhr-Kunstwerk auszeichnet und in welchen Ländern seine bisher unveröffentlichten Fotos entstanden sind, erzählt er bei 3nach9.Raphaela GromesDie Corona-Krise trifft Musikerinnen wie Raphaela Gromes besonders schwer. Nur noch äußerst selten erklingt ihr Cello vor Publikum. Wie die mehrfach ausgezeichnete, technisch brillante und charmante Cellistin versucht trotz aller Schwierigkeiten positiv und mit guter Energie zurecht zu kommen, erzählt sie bei 3nach9.Dirk RoßmannHinter diesem Mann steht eine faszinierende Erfolgsgeschichte: Vor 48 Jahren eröffnete Dirk Roßmann in Hannover den ersten Drogerie-Selbstbedienungsladen Deutschlands. Seitdem hat sich die Zahl der Läden auf mehr als 2.000 gesteigert. Dass der Firmengründer heute immer noch voller Energie und Schaffensdrang steckt, beweist sein erster Roman "Der neunte Arm des Oktopus". Warum er dieses Buch schreiben musste, erzählt er bei 3nach9.Stephan WeilSeit sieben Jahren ist Stephan Weil Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Vorher war er Anwalt, Staatsanwalt und Richter. Warum er seinen Job für die Politik aufgegeben hat und ob er mit den immer steigenden Corona-Fällen in Niedersachsen nachts gut durchschlafen kann, erzählt der gebürtige Hamburger bei 3nach9.Laura WinterlingDas Weltall und seine unendlichen Weiten fasziniert sie seit Kindheitstagen: Physikerin und ehemalige Astronauten-Trainerin Laura Winterling. Mehr als zehn Jahre arbeitete sie bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und bildete Astronauten wie Alexander Gerst für Missionen ins All aus. Heute hält die Unternehmerin Vorträge und transportiert ihre Begeisterung für die Raumfahrt in die ganze Welt. Warum es nie zu spät ist nach den Sternen zu greifen und was wir von Astronauten lernen können, erzählt Laura Winterling im November bei 3nach9.Die Talksendung findet ohne Publikum statt, der Abstand zwischen den Gästen und Moderatoren wird vergrößert und das Produktionspersonal auf ein Minimum reduziert. Mit seinen Entscheidungen orientiert sich Radio Bremen an Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der zuständigen Behörden.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4760457