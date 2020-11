Am Aktienmarkt findet gerade ein Kräftemessen zwischen den Anlegern statt, die an eine baldige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage durch einen Impfstoff glauben und denjenigen, die davor erst einmal den langen und steinigen Weg zurück in die Normalität sehen. Bereits gestern hatten die Skeptiker wieder die Nase vorn. Die am Montag nach der Nachricht über den Durchbruch in der Impfstoff-Forschung sprunghaft angestiegene Nachfrage nach den in der Pandemie verschmähten klassischen Value-Aktien hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...