Köln (ots) - "Ich bin Niko Griesert, 30 Jahre alt, wohne in Osnabrück und arbeite als IT-Projektmanager. Und: Ich bin der neue Bachelor." Wenn die beliebte TV-Romanze Anfang 2021 in die elfte Staffel geht, ist Vieles anders: Statt Flirten in paradiesischer Umgebung heißt es coronabedingt diesmal Daten in Deutschland. Glück für den neuen Rosenkavalier: "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch ..."Wir stellen den neuen Bachelor vor und versprechen: Der Winter wird heiß!NAME: Niko GriesertALTER: 30WOHNORT: OsnabrückBERUF: IT-ProjektmanagerKÖRPERGRÖSSE: 191 cmHOBBIES: Sport, Motorradfahren, Sprachen, Reisen, Klavier spielenVon Motorrad fahren bis Klavier spielen, von Sport bis Sprachen - dieser Mann hat definitiv vielseitige Interessen. Er sagt: "Ich lerne einfach gerne immer neue Sachen dazu". Das Klavier spielen bringt Niko sich seit zweieinhalb Jahren selbst bei, "ich mache das über Online Tutorials, das geht super." Der IT-Projektmanager spricht neben englisch auch gut spanisch, "türkisch habe ich an der Uni gelernt und dänisch habe ich angefangen, weil ich mal in einer dänischen Firma gearbeitet habe". Anfang des Jahres hat der 30-Jährige einen weiteren Sprachkurs begonnen, Deutsche Gebärdensprache, "einfach aus Interesse." Und auch Fitness hat einen festen Platz in Nikos Alltag, 4 bis 5 Mal pro Woche macht er Sport.Unser Bachelor ist ein absoluter Familienmensch. Seine Eltern sind seit 32 Jahren glücklich verheiratet, mit seinen beiden älteren Geschwistern versteht er sich sehr gut. Und: "Ein Enkelkind haben meine Eltern ja auch schon - durch mich": Niko hat eine neunjährige Tochter, die bei ihrer Mutter in den USA lebt. Zu Beiden hat er ein gutes Verhältnis und besucht sie regelmäßig. Er sagt, "das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens - der privat bleiben wird." Niko ist seit drei Jahren Single. Warum? Er weiß, "ich bin sehr wählerisch. Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt, das ist sie!"Niko, der sich als loyal, ehrlich und direkt beschreibt, ist bereit für das große Abenteuer Bachelor: "Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will - vom Leben und von der Partnerin. Ich bin bereit, ich habe mega Lust darauf mich neu zu verlieben!" Wird er bei "Der Bachelor" seine Traumfrau finden?RTL zeigt die 11. Staffel von "Der Bachelor" Anfang 2021. Alle News dazu gibt es bei www.rtl.de (http://www.rtl.de).Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deNatalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74413natalie.barmscheidt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4760469