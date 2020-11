DJ Cancom verdient im dritten Quartal mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom hat im dritten Quartal dank einer Belebung des Service-Geschäfts sowie einer weiterhin robusten Nachfrage nach IT-Lösungen für mobiles Arbeiten unter dem Strich mehr verdient. Die im MDAX und TecDAX notierte Gesellschaft erhöhte das Periodenergebnis auf 25,18 Millionen von 19,22 Millionen Euro und profitierte dabei auch von Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Für den Neunmonatszeitraum berichtete Cancom ein Periodenergebnis von 41,53 Millionen nach 41,02 Millionen Euro.

Cancom hatte bereits Ende Oktober vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal genannt. So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Zahlen um 8,3 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf 31,7 Millionen Euro von 33,6 Millionen im Vorjahr. Allerdings hatte Cancom im Vorjahr von einem positiven Sondereffekt aus einem Immobilienverkauf in Höhe von 1,6 Millionen Euro profitiert. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das EBITDA um 58,2 Prozent.

