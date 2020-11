Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec hat am Donnerstag seine 9-Monatszahlen veröffentlicht und gibt Entwarnung. Der Wirkstoffforscher sieht weiter keine drastischen Corona-Folgen für das eigene Unternehmen. Es komme lediglich zu leichten Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und beim Erreichen von Meilensteinen. Auf die gesamtfinanzielle und strategische Entwicklung habe die Covid-19-Pandemie bisher keine wesentlichen Auswirkungen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg ...

