Das Nel-Spin-off Everfuel und Hexagon Purus, eine Geschäftseinheit der norwegischen, an der Börse gelisteten Hexagon Composites, gehen eine mehrjährige Rahmenvereinbarung ein. Diese sieht unter anderem die Lieferung von mehreren Wasserstoffverteilungssystemen vor. Beide Werte starten mit Zugewinnen in den Handelstag.Der Rahmenvertrag umfasse den Entwurf, die Produktion und Lieferung von Wasserstoffverteilungssystemen für Everfuel bis 2025, so die Hexagon-Composites-Tochter. Gegenwert: etwa 14 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...