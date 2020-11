Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel im Anschluss an die jüngste Kursrally tiefer notiert. Der österreichische Leitindex ATX fiel gegen 9.45 Uhr um 1,21 Prozent auf 2.377,45 Punkte. Nach drei starken Handelstagen mit einem Zuwachs beim ATX von in Summe mehr als elf Prozent neigen die Anleger nun zu Gewinnmitnahmen. Beflügelt hatten zuvor vor allem die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...