München (ots) -Karl Dall (79), der zu Wochenbeginn die Rolle des Alt-Rockstars "Richie Sky" in der ARD-Daily Novela "Rote Rosen" übernommen hat, wurde nach Angaben der Familie am Mittwochmittag in seinem Lüneburger Apartment mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall behandelt. Derzeit wird Karl Dall medizinisch betreut.Der Produzent der "Roten Rosen" Jan Diepers von der Studio Hamburg Serienwerft: "Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung. Die bisherigen Dreharbeiten verliefen ausgesprochen engagiert und lustig. Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung und sichern ihm und seiner Frau alle Unterstützung zu, die wir als sein Produktionsstudio bieten können."Um die tägliche Produktion der "Roten Rosen" sicherzustellen, werden die Bücher umgeschrieben."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzenten: Emmo Lempert, Jan Diepers) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).