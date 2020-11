Köln (ots) - Mehr Hit auf Hit auf Hit geht nicht! In bewährter Manier präsentieren sich auf "RTL HITS 2020" die größten Hits und Stars des Jahres. Unter anderem mit der Nr. 1: 24kGoldn feat. Ionn Dior mit ihrem Hit "Mood", mit Jawsh 685 & Jason Derulo, Alicia Keys, Ava Max, KYGO & Tina Turner, Mark Forster & VIZE, Michael Patrick Kelly, NEA, Alle Farben, Robin Schulz, Calvin Harris, Revolverheld, Sia und vielen weiteren Top-Acts.Doch das ist noch nicht alles: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des RTL-Spendenmarathon gibt es die eine Bonus CD mit den größten Hits aus dem vergangenen Vierteljahrhundert, handverlesen von Wolfram Kons. Mit dabei u.a. Pharrell Williams "Happy", No Angels "Daylight in your eyes" oder Faithless "Insomnia".Exklusiv, der aktuelle RTL-Spendenmarathon-Song von Peter Maffay feat. Ndlovu Youth Choir "Hoffnung"Zudem ist auch ein brandneuer Song auf der Bonus-CD zum RTL-SpendenmarathonPeter Maffay und Michael Patrick Kelly haben gemeinsam mit dem Ndlovu Youth Choirs aus Südafrika eine ganz besondere Ballade zum Jubiläum der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen komponiert. Ihr Song "Hoffnung" ist der RTL-Spendenmarathon-Song und damit die musikalische Untermalung für alle Trailer und Beiträge vor und während der mehr als 24 Stunden dauernden Charity-Sendung.Beste Musik hören und dabei Gutes tun!Pro verkaufter Compilation gehen 2,50 Euro direkt an "RTL - Wir helfen Kindern"."Hören und helfen - der Hammer! Hat mega Spaß gemacht, dieses Album mit zusammenzustellen. Da ist ganz viel Gefühl und gute Laune drin", so Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity RTL und Moderator des RTL-Spendenmarathon."RTL HITS 2020 - Unsere größten Hits des Jahres" - die drei CD's mit insgesamt 66 Songs erscheinen über Sony Music/ Nitron media und sind ab dem 13. November überall im Handel und auf allen gängigen Downloadportalen erhältlich.Hier schon reinhören, vorbestellen und Gutes tunhttps://lnk.to/RTLHits2020Der 25. RTL-Spendenmarathon am 19./20. November 2020Ein Vierteljahrhundert und damit ein echtes Stück Fernsehgeschichte: zum 25. Mal startet Wolfram Kons am 19. November 2020 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen ist der jährliche Höhepunkt und die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Not leidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons die Zuschauer auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonen im Vodafone-Callcenter und befragt die Paten zu ihren bewegenden Erfahrungen bei ihrem Besuchen in den Hilfsprojekten.Der RTL-Spendenmarathon bei AUDIO NOWZum 25-jährigen Jubiläum des RTL-Spendenmarathon blicken Vanessa Civiello und Wolfram Kons in einem AUDIO NOW-Podcast auf die letzten Jahre zurück und beantworten dabei spannende Fragen: Wie werden Projekte von der Stiftung ausgewählt? Wie läuft der RTL-Spendenmarathon zu Zeiten von Corona? Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" und Moderator des RTL-Spendenmarathon, nimmt die Hörer mit auf die Reise durch 25 Jahre der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und gewährt Einblicke, die es so noch nie gab. "RTL-Spendenmarathon - Der Podcast" ist eine Produktion der Audio Alliance (https://audionow.de/podcast/rtl-spendenmarathon---der-podcast)."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 182 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 182 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Infos und Spendenmöglichkeiten unter www.rtlwirhelfenkindern.de (http://www.rtlwirhelfenkindern.de)Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.de (http://www.rtlwirhelfenkindern.de)