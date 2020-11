Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem am Dienstag die zweite Doppeltranche des SURE-Programms und die Emissionen der ING und der Caixabank auf großes Marktinteresse stießen, ist zu konstatieren, dass die Aufnahmefähigkeit des Marktes weiterhin sehr gut ist, so die Analysten der Helaba.Insofern sei es naheliegend, dass die Rahmenbedingungen für weitere Platzierungen genutzt würden. Ein gutes Beispiel dafür sei, dass das Land Hessen den erst kürzlich am Markt platzierten, zehnjährigen Benchmark-Bond nochmals aufgestockt habe. Die zunächst angedachten 250 Mio. Euro seien angesichts des großen Interesses auf 500 Mio. Euro erhöht worden. Auch das Land Niedersachen sei mit einer Aufstockung in Höhe von 250 Mio. Euro am Markt erfolgreich gewesen. Die Stadt Bochum habe ebenfalls das Emissionsvolumen auf 250 Mio. Euro erhöht. ...

