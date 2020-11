(shareribs.com) London 12.11.2020 - Der Goldpreis steigt am Donnerstag leicht, während es zeitweise auch für den US-Dollar nach oben ging. Die Verschärfung der Covid 19-Pandemie sorgt für einen anhaltend hohen Bedarf an Sicheren Häfen. Die schwierige Lage an den Märkten setzt sich weiter fort. Dies unterstützt den Goldpreis, der aber weiterhin unter der Marke von 1.900 USD bleibt. Die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...