Deutsche Telekom: Prognose angehoben dank starkem US-Geschäft

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) konnte am Donnerstagmorgen mit starken Geschäftszahlen aufwarten. So verbesserte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 73,4 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing-Kosten (EBITDA AL) legte auf Jahressicht sogar um 39 Prozent auf 26,1 Mrd. Euro zu.

Wegen der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten passt der DAX-Konzern die Prognose für das Gesamtjahr 2020 deutlich nach oben an. Der Betriebsgewinn (EBITDA LA) soll bei mindestens 35 Mrd. Euro liegen statt wie vorher erwartet bei rund 34 Mrd. Euro.

