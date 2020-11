FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ryanair von 6,50 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Angesichts der Impfstoffperspektive sei ein schwaches Wintergeschäft wohl kein Belastungsfaktor mehr für die Papiere europäischer Fluggesellschaften, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einer deutlichen Erholung im Luftverkehr im kommenden Sommer. Bei Ryanair sieht sie aber kaum Erholungspotenzial. Die Aktie sei die einzige, deren Kurs sich bereits wieder vollständig erholt hat./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

RYANAIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de