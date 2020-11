Palma de Mallorca (ots) - Langweilig war es im Leben von Julia Holz bislang eigentlich noch nie. Gerade mal erwachsen, erfüllte sich die gebürtige Rostockerin vor 15 Jahren einen Traum und wanderte nach Mallorca aus. Dort machte Julia Holz schnell Karriere. Zuerst arbeitete sie in einer Cocktailbar, dann managte sie das Café einer anderen berühmten Auswanderin, nämlich das von Daniela Katzenberger. Schließlich folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten und späteren Vater ihres Kindes besaß und managte Julia Holz Restaurants, Eiscafés und sogar eine Diskothek.So ganz nebenbei ist die 34-jährige auch noch erfolgreiche Influencerin. Ihr Profil bei Instagram julezmallorca (https://www.instagram.com/julezmallorca/) hat fast 500.000 Follower. "Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Instagram aktiv. Mittlerweile ist das wirklich zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden". Mehrmals täglich postet die 34-jährige all das, was in ihrem Leben gerade passiert. So lässt Julia Holz ihre Follower intensiv an ihrem Leben teilhaben. "Für mich ist es wichtig authentisch zu sein. Ich glaube das ist es auch, was meine Follower an mir schätzen".Wer jetzt denkt, damit hätte man eigentlich genug zu tun, täuscht sich in dem gebürtigen Nordlicht gewaltig. "Es war wirklich eine tolle und zugleich verrückte Zeit", erinnert sich die 34-jährige. "Dann kam Daliah auf die Welt und vieles hat sich in meinem Leben verändert. Plötzlich hat das Leben einen ganz neuen Sinn". Trotz des neuen "Full-Time-Jobs" als Mutter hat Powerfrau Julia Holz hat auch in anderen Bereichen Erfolg. Im August 2017 wird sie zum Bild Girl gewählt und im Januar 2018 dann sogar für den Playboy fotografiert. So ganz nebenbei ist sie dann auch noch Protagonistin in verschiedenen TV-Shows wie "Goodbye Deutschland" bei VOX oder "Promis Privat" mit Iris Klein und Sarah Joelle. Heute besitzt Julia Holz vier Restaurants auf Mallorca. Als sie wegen Corona alles schließen musste, berichtet sogar RTL über das Schicksal der 34-jährigen Auswanderin.Julia Holz zählt seit der Geburt ihrer Tochter vor fünf Jahren auch zu den sogenannten "Mama Bloggern", gehört mit ihrem Profil in dieser Kategorie sogar zu den TOP 50 Accounts in Deutschland. Mehrmals täglich postet die 34-jährige all das, was in ihrem Leben gerade passiert. Dabei spielt Tochter Daliah natürlich eine große Rolle. "Sie nimmt da ganz automatisch teil. Sie macht aber nur das wozu sie Lust hat, ich erzwinge da nichts".Julia Holz Markenzeichen ist die Normalität. Ob ungeschminkt nach dem Aufstehen, gestresst bei der Arbeit oder müde vor dem Fernseher - Julia Holz ist schonungslos offen und das hat Erfolg. So ist das Social Media Portal über die Jahre zu einem festen Familienmitglied geworden. Die Follower der gebürtigen Rostockerin honorieren das. "Vor allem in den Momenten, in denen es mir schlecht geht bekomme ich oft aufmunternde Nachrichten und Kommentare".Julia Holz will sich damit auch von vielen anderen Influencern absetzen, die um sich herum eine richtige Scheinwelt aufgebaut haben. Letztlich ist das auch einer der Gründe, warum immer mehr Kids von einem glamourösen Leben als Influencer träumen. Julia Holz ist sich sicher: "Die wenigsten wissen was es wirklich bedeutet als Influencer zu arbeiten und erfolgreich zu sein".Pressekontakt:Markus Hagewaldjoom media & consulting OHGmail: mh@joom-media.deOriginal-Content von: joom media & consulting OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148829/4760845