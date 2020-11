VW bietet für den ID.3 in Deutschland nun eine neue Basisversion an. Der ID.3 Pro mit 58-kWh-Akku ist vor Abzug des Umweltbonus ab 34.112,77 Euro (inkl. 16% MwSt.) erhältlich. Auch der ID.3 Pro S ohne die "Tour"-Ausstattung ist inzwischen verfügbar. Kurzer Rückblick: Nach dem Launch der First Edition haben Kunden seit Juli acht vorkonfigurierte ID.3-Modelle zur Auswahl. Darunter sieben Modelle mit ...

