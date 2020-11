Die Heizölpreise drehen und ziehen sich in ihre Komfortzone zurück. Aufgrund von Gewinnmitnahmen wurde die Aufwärtsbewegung der Rohöl-Futures an ICE und NYMEX vorerst gestoppt. Bereits gestern Nachmittag deuteten sich für heute starke Preisnachlässe an, die sich zum Handelsauftakt auch durchsetzten. Der Preis für einen Liter Heizöl geht entsprechend rund 0,8 Cent bzw. Rappen nach unten. Der Silberstreifen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...