Varta: Es geht immer weiter aufwärts - auch für die Aktie?

Der Batterien-Hersteller Varta (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) hat am Donnerstagmorgen beeindruckende Geschäftszahlen präsentiert. So verbesserte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten auch dank des Zukaufs der Haushaltsbatteriesparte auf Jahressicht um 160 Prozent auf 630 Mio. Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte im Zeitraum Januar bis September gegenüber dem Vorjahr um 181 Prozent auf 177 Mio. Euro zu.

Prognose angehoben

Wegen der starken Geschäftsentwicklung wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2020 nach oben angepasst. Der Umsatz soll bei 840 bis 860 Mio. Euro liegen, was mehr als doppelt so hoch wäre wie im Vorjahr. Die bisherige Erwartung war hier die Spanne zwischen 810 bis 830 Mio. Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) wird auf 230 bis 235 Mio. Euro geschätzt (Vorjahr 98 Mio. Euro). Vorher ging Varta hier noch von einer Spanne zwischen 210 und 215 Mio. Euro aus.

