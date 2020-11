Microsoft vs Sony: Kampf um den Gaming-Thron

Längst wird mit Videospielen mehr Geld verdient als mit Kinofilmen und Musik zusammen. So erzielte die Gamesbranche im Jahr 2018 gemäß dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (iwd) weltweit einen Umsatz von fast 135 Mrd. USD und damit mittlerweile drei Mal so viel Umsatz wie an allen Kinokassen der Welt im selben Zeitraum. Die aktuell bevorstehenden Veröffentlichungen der neuen Konsolen von Microsoft und Sony haben das Potential der Branche einen neuen Wachstumsschub zu verschaffen.

Neue Konsolen von Microsoft und Sony

Im November 2020 erscheint mit der Playstation 5 von Sony (WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009) und der Xbox Series X von Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) eine neue Konsolengeneration. Damit wird nach gut sieben Jahren die alte Generation abgelöst, um die Konsolentechnologie auf ein neues Niveau zu heben. Weltweit wurden in den vergangenen sieben Jahren insgesamt 114 Millionen Playstation Konsolen verkauft. Die Fangemeinschaft der Sony Konsole ist dementsprechend groß.

Sonys Playstation 5 knüpft am bewährten Erfolgsmodell an

