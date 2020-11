Ikea hat aktuelle Geschäftszahlen veröffentlicht. Die sind ein Beispiel für ein Unternehmen, das nach langem Zaudern in Hinblick auf den Onlinehandel wohl doch noch die Kurve kriegt. Auch an Ikea geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber. Der Möbelhändler aus Schweden hat trotz der Krise seinen Umsatz im wichtigsten Landesmarkt Deutschland gehalten. Mit Erlösen in Höhe von 5,33 Milliarden Euro könnte Ikea im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 eine Steigerung von immerhin 0,9 Prozent verbuchen - in der aktuellen Situation für einen Filialhändler nicht schlecht. Dabei hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...