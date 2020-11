Dinkelsbühl (ots) - Seit wir täglich mit einer Pandemie konfrontiert sind wissen wir, dass Raumluft nicht immer gut für uns ist. Dabei verbringen wir durchschnittlich 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, besonders im Winter. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich die Luftqualität im Büro, öffentlichen Gebäuden oder Zuhause deutlich verbessern. Zum einen hilft regelmäßiges Lüften - Lüftungskonzepte werden gerade in Schulen heiß diskutiert. Zum anderen sorgt ein altbewährtes Naturprodukt gegen dicke Luft: Schafschurwolle. Sie nimmt Schadstoffe auf und baut diese dauerhaft ab. Schafschurwolle reinigt also die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Sie wirkt außerdem schalldämmend und feuchtigkeitsregulierend und trägt somit erheblich zu unserem Wohlbefinden und unserem Leistungsvermögen bei. Die positiven Eigenschaften natürlicher Wolle machen sich die WOOPIES Akustik-Paneele zunutze, die zum Großteil aus Schafschurwolle bestehen.Wolle entgiftetEs ist die komplexe physikalische und chemische Struktur der Wolle, mit der viele herausragende Eigenschaften einhergehen. Sie machen das Material konkurrenzlos. Schafwolle wirkt schadstoffabsorbierend und neutralisierend. Formaldehyd, eines der üblichen "Wohngifte", wird beispielweise von unbehandelter Schafschurwolle gebunden und in harmlose Substanzen umgewandelt. Der Formaldehydgehalt kann innerhalb weniger Stunden um über 80 Prozent gesenkt werden. Auch Schimmelsporen haben keine Chance, weil die Wolle den Sporen ihre Lebensgrundlage, nämlich feucht-warmes Klima, entzieht. WOOPIES verbessern das Klima in einem Raum, denn das natürliche Material wirkt entgiftend und entzieht der Luft Feuchtigkeit bzw. gibt diese bei hoher Trockenheit auch wieder ab.Wolle distanziertNeben ihrer reinigenden und feuchtigkeitsregulierenden Funktion schluckt Schafschurwolle nachweislich Schall, absorbiert Gerüche und schont unsere Ressourcen, denn Wolle ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Akustik-Paneele helfen aber vor allen Dingen dabei, dass gemeinsames Arbeiten im Großraumbüro und Lernen in Schulen auch in Pandemie-Zeiten möglich bleibt. Sie sind formschöne Abstandhalter, mobile Stellwand und Wegweiser im Raum oder können als Spuck- und Sichtschutz direkt am Schreibtisch eingesetzt werden. Die Akustik-Paneele schaffen Distanz und Schutz - aber gleichzeitig ein wohnliches Raumgefühl.Wolle trocknetIst die Innenraumluft zu trocken, zu feucht oder verunreinigt, wirkt sich das unmittelbar auf unseren Organismus aus. Es kommt zu Reizhusten, Allergien, Asthma oder Konzentrationsschwäche. Auch hier kann Wolle viel tun. Die mehrschichtige Außenhülle der Wollfaser ist wasserabstoßend. Sie lässt aber Wasserdampf in den Faserstamm hinein. So können Wollfasern bis zu 35 Prozent ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen, ohne dass sich die Wolle nass oder klamm anfühlt. Durch das Eiweißmolekül Keratin, das in Wolle enthalten ist, werden überdies Bakterien abgebaut, was dazu führt, dass Wolle, im Gegensatz zu Kunstfasern, weniger Gerüche annimmt.Wolle funktioniertZu den weiteren Vorteilen von Wolle zählt, dass sie schwer entflammbar ist. Sie schmilzt auch nicht, sondern verkohlt nur. Außerdem ist Wolle farbbeständig, langlebig und reinigt sich aufgrund ihrer speziellen Faserstruktur von selbst. Schließlich ist Schafschurwolle umweltfreundlich, weil sie im Gegensatz zur Kunstfaser eine nachwachsende Ressource und zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist. WOOPIES, die zu 70 Prozent aus Schafschurwolle bestehen, gibt es in vielen verschiedenen Farben und Formen. Neben der Möglichkeit sie als mobile Trennwand aufzustellen, als Tischaufsatz zu montieren oder von der Decke hängen zu lassen, lassen sie sich an der Wand oder als Deckensegel befestigen.Pressekontakt:Ulrike Reich, fon 0172-6131926, reich@reich-pr.deOriginal-Content von: WOOPIES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139123/4761206