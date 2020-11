Mainz (ots) - Samstag, 14. November 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichMein Leben am seidenen FadenJeder Mensch atmet pro Minute circa 15 Mal. Atmen ist ein Reflex. Aber was passiert, wenn dieser Reflex defekt ist? Annika Braun lebt mit dem Undine-Syndrom. Ihr Atemreflex ist gestört. Wenn Annika schlafen geht, braucht sie eine Assistenz, die über sie wacht. Auch der vierjährige Emilio lebt mit dem Undine-Syndrom. Viele Pflegedienste trauen sich die Betreuung von Undine-Patienten nicht zu. Eine Belastungsprobe für Angehörige und Betroffene.Das Undine-Syndrom gehört zu den seltenen Erkrankungen. Die Krankheit ist bislang unheilbar und kaum bekannt. Weltweit sind nur knapp 1400 Menschen davon betroffen. Die meisten davon sind Kinder und Jugendliche. Eines von 200 000 Kindern weltweit kommt mit dem Undine-Syndrom zur Welt. Momentan ist der älteste Patient 35 Jahre alt. Das Syndrom ist weitgehend unerforscht, und eine universelle Behandlung gibt es nicht, denn: Jeder Betroffene ist anders.Samstag, 14. November 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherDeutsche Impfforscher wecken Hoffnung - Licht am Ende des Tunnels?Corona-Hotspot Sachsen - Im Freistaat steigen die ZahlenCorona in der türkischen Gemeinde - Mit Abstand in die MoscheeHammer der Woche - Neue Straße für Verkehr gesperrtSamstag, 14. November 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGast: Bibiana Steinhaus, ehemalige Bundesliga-SchiedsrichterinFußball: Nations League, 5. SpieltagDeutschland - UkraineSchweden - KroatienSchweiz - SpanienPortugal - FrankreichFußball: Nations League, 5. SpieltagGruppe C und DWeitere ZusammenfassungenFormel 1: Großer Preis der TürkeiBericht aus IstanbulSonntag, 15. November 2020, 9.03 UhrsonntagsLetzter WilleModeration: Michael SahrDie Wahrscheinlichkeit, mit dem Tod in Kontakt zu kommen, liegt bei 100 Prozent, spätestens wenn wir selbst davon betroffen sind. Tod, Sterben und Trauer brauchen mehr Aufmerksamkeit. "Mein letzter Wille geschehe" ist ein Wunsch, der am Lebensende wichtig wird. Dazu gehört für viele das Recht, den eigenen Todeszeitpunkt selbst zu bestimmen. Die Kirchen lehnen das ab, sie möchten die Angebote der Sterbebegleitung und Palliativmedizin stärken.Die Äußerung des letzten Willens ist aber nicht immer möglich. Eine Situation, die in der Intensivmedizin alltäglich ist, wenn man sich nach einem Unfall nicht mehr äußern kann oder wenn man zwischen Leben und Tod schwebt. Dann werden die Patientenverfügung und das Gespräch zwischen Arzt und Angehörigen besonders wichtig.Die Kirchen verweisen darauf, dass Menschen in Beziehungen leben und eben auch "sterben". Sie möchten Netzwerke und Caring Communities - sorgende Gemeinschaften - wie Familie, Nachbarn und Freundschaften stützen und Hospize und Palliativstationen noch stärker fördern.Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 ein wegweisendes Urteil gesprochen und die Rechte von Suizidwilligen gestärkt. Mit diesem Urteil ist eine neue gesetzliche Regelung notwendig, auch für die Assistenz bei der Ausführung des Sterbewunsches. Ein Urteil, das kontrovers diskutiert wird.Sonntag, 15. November 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Nations LeagueNachbericht: Deutschland - UkraineFußball: Frauen-BundesligaBayern München - VfL WolfsburgEishockey: MagentaSport CupMünchen - SchwenningenFormel 1: Großer Preis der TürkeiZusammenfassung aus IstanbulPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4761212