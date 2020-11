Übergeordnet herrscht bereits seit Anfang 2018 im Wertpapier von Schäffler ein intakter Abwärtstrend, noch im selben Jahr verließ die Aktie ihre vorherige Handelsspanne zwischen 11,30 und 16,60 Euro. Dies hat dem Wert ziemlich zugesetzt, im abgelaufenen Jahr wurde ein Verlaufstief bei 5,73 Euro markiert. Doch damit nicht genug, Corona-bedingt ging es im Frühjahr 2020 sogar auf 4,13 Euro weiter abwärts. Zwar konnte sich Schäffler im Sommer kurzzeitig auf 7,67 Euro wieder erholen, in den letzten Monaten musste die Aktie jedoch wieder empfindliche Verluste auf 5,00 Euro einstecken. Doch genau in diesem Bereich haben Marktteilnehmer einen eindeutigen Doppelboden ausbilden können und anschließend zu einem dynamischen Kursanstieg an den EMA 50 verholfen. Sollte die Kauflaune weiter anhalten, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...