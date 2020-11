Der Mischkonzern erfreut sich in der Pandemie stabiler Geschäfte, sind doch die Sparten des Unternehmens systemrelevant. Es geht um Agrarhandel, Baumärkte und Energie - grüne Energie. Die grüne Energie von Baywa wird in der Baywa Renewable Energy gebündelt. Die Projektpipeline im Bereich Wind- und Solarenergie wird auf 13 Gigawatt (GW) taxiert. Davon sollen 2020 über 1,2 GW verkauft werden - der Großteil im vierten Quartal. Gerüchten zufolge soll ein Investor daran interessiert sein, knapp 50 % der Sparte zu übernehmen - geschätzter Wert des Bereiches rd. 1 Mrd. €. Dagegen steht ein Börsenwert von 980 Mio. €. Darin liegt ohne Frage Fantasie.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 46.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





BAYWA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de