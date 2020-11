Am 18. November gibt es eine neue Klasse und für einen begrenzten Zeitraum auch Support-Events für Charakterentwicklung!

Das von Nexon entwickelte plattformübergreifende MMORPG-Phänomen V4 steht vor seinem bisher größten Content-Update, denn am 18. November wird die brandneue Bogenschützen-Klasse vorgestellt!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201112005460/de/

V4 (Graphic: Business Wire)

Die auf Fernkämpfe spezialisierte Klasse der Bogenschützen stellt die erste neue Klasse seit dem Start von V4 dar und ist mit Pfeil und Bogen zu verheerenden Angriffen fähig. Dank kurzen Aktivierungszeiten der entsprechenden Fertigkeiten können Bogenschützen rasche Angriffe ausführen und gehören der schnellsten Klasse in ganz Syllunas an! Die weiblichen Bogenschützen sind mit Bogen und Köcher ausgestattet und verfügen über sechs Fertigkeiten, die in blitzschneller Folge aktiviert werden können, sodass sie das Schlachtfeld mit unterschiedlichen Angriffen aufmischen können, durch die sie in jeder Schlacht das Blatt zu wenden vermögen.

Zur Feier der Einführung der Bogenschützen können Spieler aus aller Welt für kurze Zeit u. a. an den folgenden tollen Events teilnehmen:

Check-in-Event: Ab dem 18. November können Spieler an einem 14-tägigen Check-in-Event teilnehmen, um mit dem Brellan-Ausrüstungssatz nützliche Ausrüstung, aber auch Reittiere, Haustiere und Gefährten für die neue Bogenschützen-Klasse zu ergattern.

Ab dem 18. November können Spieler an einem 14-tägigen Check-in-Event teilnehmen, um mit dem Brellan-Ausrüstungssatz nützliche Ausrüstung, aber auch Reittiere, Haustiere und Gefährten für die neue Bogenschützen-Klasse zu ergattern. Mega Prime Time Event: Der Mega Prime Time Event, ebenfalls ab dem 18. November, unterstützt die Spieler in der Charakterentwicklung mit Belohnungen von bis zu maximal 500 EXP mit konstanter Prime Time.

Der Mega Prime Time Event, ebenfalls ab dem 18. November, unterstützt die Spieler in der Charakterentwicklung mit Belohnungen von bis zu maximal 500 EXP mit konstanter Prime Time. Event zur Feier des Bogenschützen-Updates: In diesem Event erhalten Spieler ab dem 18. November 300 EXP-Trank, den Gefährten Shuryl und eine Dämonenstein, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen.

Zusätzlich zur Einführung der Bogenschützen-Klasse erhalten die Spieler Zugang zu einer neuen Gegend, dem qualvollen Wald, und zum brandneuen Phantomabgrund, einem Dungeon, der dem "Beast's Void" hinzugefügt wird. Weitere Updates umfassen neue Ausrüstungsslots, legendäre Eldon-Ohrringe, ein Rezept zur Anfertigung eines epischen Rings sowie Änderungen bei den Artikeln, die Spieler beim Durchqueren der offenen Welt von V4 verstauen können.

Für weitere Informationen über das brandneue V4-Update mit der Bogenschützen-Klasse gehen Sie bitte auf https://www.nexon.com/v4/ oder folgen Sie @V4Global auf Twitter, wo Sie von den neuesten Updates erfahren.

Pressematerial:

Trailer zum V4-Update mit der Bogenschützen-Klasse

Unterlagen zum V4-Update mit der Bogenschützen-Klasse

Soziale Medien: Facebook Twitter Instagram /Discord /YouTube

Über V4https://www.nexon.com/v4

Das mit der Unreal Engine 4 unterlegte Free-to-Play-Spiel V4 ist ein plattformübergreifendes Fantasy-MMORPG, das Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Helden bei der Verteidigung einer atemberaubenden Welt gegen die Mächte der Finsternis individuell zu gestalten. Mit exquisit detaillierten Schlachten und offensiv ausgerichteten Klassen können sich Spieler mit Kriegern aus der ganzen Welt auf Handy und PC verbünden, um das Böse zu besiegen.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201112005460/de/

Contacts:

Kontaktinformationen für Medienvertreter

Nexon America

Cynthia Lezama

clezama@nexon.com