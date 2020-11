Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi erweitert das Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi MSCI USA ESG Leaders Select UCITS ETF DR - hedged EUR (C) (ISIN LU2153616326/ WKN A2P22T) könnten Anleger an der Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus den USA teilhaben. Auf Basis des MSCI USA würden für jeden Sektor nur Aktien mit dem höchsten ESG-Rating ausgewählt. Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen oder Kraftwerkskohle seien davon ausgeschlossen. Darüber hinaus sei die Gewichtung eines Titels auf maximal 5 Prozent limitiert. Währungsrisiken zum Euro würden minimiert. ...

