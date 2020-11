Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Verluste weiter ausgebaut. Der österreichische Leitindex ATX gab gegen 14.35 Uhr um 1,93 Prozent auf 2.359,91 Punkte ab. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen der Anleger, nachdem der ATX zuvor in drei Tagen in Summe um mehr als beachtliche elf Prozent hochgesprungen war. Ausgelöst wurde diese Kursrally am Montag von Hoffnungen auf einen baldigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...