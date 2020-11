Die absolut größten Coronaverlierer sind LUFTHANSA und TUI. Niemand wagt zurzeit eine Voraussage über die Entwicklung der Reisebranche und doch waren sie am Montag die größten Tagesgewinner. Auch in New York, was es noch nie gab: Es gibt keine brauchbare Bilanz, keine Ertragskalkulation und keine Pläne, sondern nur Eventualitäten, die wahrscheinlich wöchentlich zu verändern sind. Beide stehen Gewehr bei Fuß, bis ein Impfstoff hinreichende Sicherheit bietet, das Passagiervolumen wieder hochzufahren. Dann gilt die Wette: Sind die Ausgangskurse von rd. 17/18 € für LUFTHANSA bzw. rd. 12 € für TUI, wie vor genau 12 Monaten, eine realistische Perspektive? Die Charts sind eindeutig. Sie reflektieren den Minimumwert beider Firmen von zurzeit 4,2 Mrd. € für LUFTHANSA und 2 Mrd. € für TUI. Beide Kerngeschäfte erreichen im Normalfall etwa das Dreifache. Wann sind diese wieder erreichbar und wie investiert man darin? Den Kurssprüngen vom Montag folgten inzwischen technische Korrekturen und wir gehen "ohne Ansehen der Person" in Position. 100 % und mehr sind die Wette.



