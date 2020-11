DGAP-Ad-hoc: Geratherm Medical AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Geratherm Medical AG: Geschäftsverlauf vom 1. Januar bis 30. September 2020



12.11.2020 / 15:21 CET/CEST

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS-Group AG Geratherm Medical AG, Geratal, 12. November 2020 Geschäftsverlauf vom 1. Januar bis 30. September 2020 - Weiterhin starke internationale Nachfrage nach Geratherm-Medizinprodukten - Umsatzerlöse 19,8 Mio EUR +28,7 %, QIII +27,3 % - Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) 3.053 TEUR +43,5 %, QIII 1.001 TEUR +61,8 % - Betriebsergebnis (EBIT) 2.140 TEUR +71,6 %, QIII 686 TEUR +125,9 % - EBIT-Marge 10,8 %, QIII +11,6 % - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.054 TEUR +64,9 %, QIII 651 TEUR +126,0 % - Gewinn pro Aktie 31 Cent (Vj: 15 Cent), QIII 10 Cent Die Geschäftsentwicklung der Geratherm Medical ist weiterhin sehr positiv. Auch im III. Quartal konnten wir erneut ein Umsatzwachstum von +27,3 % ausweisen. Der Gewinnausweis hat sich im III. Quartal mehr als verdoppelt. Für das IV. Quartal des laufenden Geschäftsjahres rechnen wir mit einem deutlich stärkeren Umsatz- und Ergebnisausweis gegenüber dem Vorjahr. Das IV. Quartal dürfte gegenüber den Vorquartalen nochmal an Dynamik zulegen. Die Kapazitäten für die Produktion von Fieberthermometer sind derzeit bereits bis Juli 2021 ausgelastet. Die Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss wird am 19. November 2020 veröffentlicht. Geratherm Medical AG

Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 98716 Geratal

Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272

Vorstand: Dr. Gert Frank

Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Kfm. Rudolf Bröcker

Tel. 036205/98 0; Fax: 036205/98 115

E-Mail: info@geratherm.com

www.geratherm.com Profil:

Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich sowie MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentrieren wir uns auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostik zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse - im sogenannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical im sogenannten German Entrepreneurial Index und im German Healthcare Index vertreten.





Kontakt:

