Die Wirtschaft der Länder in Osteuropa und am Balkan wird heuer schrumpfen, aber weniger stark als in Westeuropa. Die kommenden beiden Jahre sollte es dann wieder einen Aufschwung geben, im Schnitt wird 2022 wieder das Wirtschaftsniveau von vor der Coronakrise erreicht, erwartet das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). In Ländern, die sich Wirtschaftshilfe weiter leisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...