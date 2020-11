Mainz (ots) -Freitag, 13. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenCorona-Update - Gespräch mit Prof. Melanie BrinkmannDen Garten winterfest machen - Gartenexperte Elmar Mai gibt TippsArmin Roßmeier kocht - Heute gibt es leckeres LöffelragoutDiagnose Diabetische Retinopathie - Symptome und WarnsignaleGast: Florian Sump, Musiker in der Band Deine FreundeFreitag, 13. November 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBrautmoden und Corona - Existenzangst in MarxlohExpedition: Berlin-Schöneberg (5) - Lilith und ihre FreundeKüchenträume - Michaelas Süßkartoffel-EintopfFreitag, 13. November 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAndré Rieu freut sich auf Weihnachten - Neues Album mit WeihnachtsliedernPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 13. November 2020, 23.30 UhraspekteModeration: Jo SchückGrönemeyer zum Lockdown - Warum das Publikum fehltKultur ist kein Hobby - Ist die Politik ignorant?Museen zu - trotz Hygienekonzept - Ist der Lockdown falsch?Stirbt das Kino? - Eine Branche in der KriseAC/DC privat - Angus Young im GesprächWarum Streaming uns entmündigt - Bedrohte DemokratieLive: Zoe Wees, Sängerin, Mit ihrem Song "Control" Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4761521