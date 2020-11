Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta. Dank des Booms für Kopfhörer-Akkus ist Varta erneut optimistischer. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde nach neun Monaten angehoben. Bei den Verkäufen steht SMA Solar im Fokus. Gute Nachrichten kommen heute von SMA Solar. Nach vorgelegten Zahlen gewinnt die Aktie in einer ersten Reaktion Plus 18 Prozent. SMA Solar erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatzwachstum von Plus 23 Prozent. Gleichzeitig lag das Ebitda deutlich über den Vorjahres Wert. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv