NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend Kursverluste hat es am Donnerstag am US-Aktienmarkt gegeben. Nach dem fulminanten Wochenauftakt verliert die Anfang des Monats begonnene starke Aufwärtsbewegung an Dynamik. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,60 Prozent auf 29 219 Punkte und der marktbreite S&P 500 fiel um 0,46 Prozent auf 3556 Punkte. Mehr Stärke zeigte wie schon am Vortag der technologielastige Nasdaq 100 , er legte um 0,33 Prozent auf 11 932 Zähler zu.

Im Fokus bleiben die Nachwehen der US-Wahlen von vergangener Woche. Trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump treibt der gewählte US-Präsident Joe Biden die Zusammensetzung seiner Regierungsmannschaft voran. Beglaubigte Endergebnisse der Wahl aus allen Bundesstaaten soll es aber erst zum 8. Dezember geben, knapp eine Woche bevor die Wahlleute ihre Stimmen für den nächsten Präsidenten abgeben. Das Ergebnis der Abstimmung wird erst am 6. Januar im Kongress bekanntgegeben - erst dann herrscht absolute Rechtssicherheit./bek/he

