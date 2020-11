Anleihe-Refinanzierung gescheitert - die Joh. Friedrich Behrens AG hat gestern die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung mit dem Ziel der Sanierung beim zuständigen Amtsgericht in Lübeck beantragt. Der Vorstand der Behrens AG, Tobias Fischer-Zernin, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Debt Fonds über eine Finanzierungsaufnahme keine Einigung über wesentliche Vertragsinhalte erzielt und auch keine Alternative gefunden werden konnte. So konnte die Behrens-Unternehmensanleihe 2015/20 am gestrigen Fälligkeitsdatum nicht zurückgezahlt werden, wodurch eine Zahlungsunfähigkeit der Behrens AG eingetreten ist.

ANLEIHE CHECK: Die im Jahr 2015 begebene Behrens-Anleihe 2015/20 (ISIN DE000A161Y52) ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und hat ein ausstehendes Volumen von 16,2 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...