GR Silver Mining setzt seine Serie an hochgradigen Entdeckungen auf dem San Marcial-Projekt fort. So meldeten die Kanadier heute, dass sie nahe der bestehenden Ressource auf bis zu 2,2 Kilogramm Silber gestoßen sind. Dies lässt viel Raum für eine weitere Vergrößerung des Vorkommens.

Neue Straße, neue Entdeckung

Gute Bohr- und Samplingergebnisse sind in diesen wilden Börsenzeiten für Explorer wichtig. GR Silver Mining (0,65 CAD | 0,46 Euro; CA36258E1025) setzt dabei seine gute Serie fort. Wie schon im Verlauf des gesamten Jahres hat man erneut hochgradige Entdeckungen vom San Marcial-Projekt vermeldet. So stieß man diesmal auf 2,184 g/t Silber über eine Länge von 3,8 Metern. Das Ergebnis stammt aus der Entnahme von sogenannten Channel Samplings entlang der Footwall an der jüngst gebauten Straße zu dem Tunnel direkt bei der bestehenden Ressource. Eine weitere Probe kam auf 1.452 Gramm SIlber über 0,9 Meter. Zudem wurde auch jede Menge Gold sowie Zink im Gestein entdeckt (zu den kompletten Ergebnissen).

Potenzial ...

