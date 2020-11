Hamburg (ots) - Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" ist am Donnerstag, 12. November, im Rahmen einer Online-Verleihung der RadioDays Europe in der Kategorie "Podcast: Reporting & Journalism" mit dem Coronavirus Radio Ideas Award ausgezeichnet worden.Mit dem "Coronavirus Radio Ideas Awards" werden Radiomacherinnen und -macher aus der ganzen Welt gewürdigt, die während der Corona-Pandemie mit kreativen und innovativen Programmideen Herausragendes geleistet haben. Die Nominierten wurden aus mehr als 300 Einreichungen von internationalen Branchenfachleuten ausgewählt, die Gewinner per Online-Voting ermittelt.Das von NDR Info produzierte "Coronavirus-Update" mit Prof. Dr. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, und Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität (seit 1. September dabei), wurde als Podcast mehr als 73 Millionen Mal abgerufen. Das Audio wird von öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen gesendet und über unterschiedliche Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt. Der Podcast wurde mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutscher Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet und gehört zu den erfolgreichsten Podcasts des Jahres.Das NDR Info "Coronavirus-Update" ist verfügbar: immer dienstags ab 17.00 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate (http://www.NDR.de/coronaupdate), in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/das-coronavirus-update/72451786) und dort, wo es Podcasts gibt. Eine gekürzte Version läuft dienstags um 18:05 Uhr im Radio auf NDR Info.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4761568