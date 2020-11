Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA30204R1010 ExGen Resources Inc. 12.11.2020 CA30204R2000 ExGen Resources Inc. 13.11.2020 Tausch 10:1

AU0000028557 Province Resources Ltd. 12.11.2020 AU0000115719 Province Resources Ltd. 13.11.2020 Tausch 1:1

AU000000AJC0 Sparc Technologies Ltd. 12.11.2020 AU0000115750 Sparc Technologies Ltd. 13.11.2020 Tausch 1:1

