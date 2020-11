Die skandinavischen Länder Schweden, Norwegen und Dänemark haben sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf einen Krisen-Notfallplan zur Geldversorgung verständigt. Dies berichtet heute die Nachrichtenagentur Reuters.Das Vorhaben sieht Devisentauschgeschäfte (Devisen-Swaps) unter den beteiligten Zentralbanken der drei Nicht-Euro-Länder vor, wie die schwedische Riksbank am Donnerstag mitteilte. Mit dem Kooperationsabkommen wollen die Notenbanken sicherstellen, dass im Krisenfall der Zugang zu Liquidität in anderen skandinavischen Währungen als ihrer Heimatwährung gesichert ist.Beispielsweise wäre dies dann der Fall, wenn eine oder mehrere skandinavische Banken in einer außergewöhnlichen Situation Liquidität in der Währung eines der anderen beiden Staaten benötigten.

