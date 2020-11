Die US-Wahlen sind abgehalten, aber noch nicht vorbei. Welchen Einfluss dies für die USA als Ganzes hat, bleibt einstweilen offen. Was dies aber wohl auf individueller Basis für Auswirkungen hat, wird schon langsam deutlich. Von den Auswirkungen der immer noch unbeherrschten Corona-Pandemie ganz abgesehen.Denn in der Woche der US-Präsidentschafts- und US-Kongresswahlen wurden bei der US Mint mehr als 1 Million Silver Eagles verkauft. Waren nach Angaben der US Mint im November per 03.11.2020 1.653.000 Unzen verkauft, so stieg die Zahl per 09.11.2020 auf 2.701.500 Unzen.In den ersten 9 Novembertagen waren damit die Verkäufe von Silver Eagles fast 6 Mal höher als im gleichen Zeitraum 2019. Dies berichtet Steve St. Angelo auf dem Informationsportal "Investing.com'.

