12.11.2020 / 18:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Nynomic AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals Wedel (Holst.), 12.11.2020 Der Vorstand der Nynomic AG (WKN: A0MSN1, ISIN: DE000A0MSN11) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des "Genehmigten Kapitals 2019" das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.438.500,00 um bis zu EUR 253.500,00 auf bis zu EUR 5.692.000,00 durch Ausgabe von bis zu 253.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und sollen durch die Donner & Reuschel Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten werden. Die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Die Photonik-Branche befindet sich in einer dynamischen und sehr positiven Entwicklungsphase, in der sich stetig weitere Marktchancen ergeben. Der Erlös aus der Platzierung wird daher zur Stärkung der Finanzierungs- und Kapitalbasis genutzt, um auch zukünftig flexibel auf organische und anorganische Wachstumspotentiale reagieren zu können.

Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

