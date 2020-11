DJ Aktien Schweiz leichter - Zurich Insurance nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Allerdings fielen die Verluste nicht so hoch aus wie an den anderen europäischen Börsen. Die jüngste Corona-Impfstoff-Euphorie sei verflogen und in den Kursen eingepreist, hieß es von einem Teilnehmer. Zudem dürfte es noch dauern, bis ein Impfstoff flächendeckend zur Verfügung stehe. Auch steigen die Neuinfektionen weiter rasant an. Darüber hinaus schwinden die Hoffnungen auf ein baldiges umfangreiches US-Konjunkturpaket.

Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 10.496 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,52 (zuvor: 56,03) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten stand erneut die Berichtssaison im Fokus. Bei Zurich Insurance wurden die Einnahmen in den ersten neun Monaten im Handel positiv bewertet. Vor allem der Prämienanstieg der Bruttoprämien von 3 Prozent gefalle. Der leichte Rückgang im Neugeschäft sei nicht ungewöhnlich mitten in der Coronakrise und liege damit noch immer über den Schätzungen der Analysten, hieß es weiter. Die Aktie legte um 0,7 Prozent zu.

Die ABB-Aktie reduzierte sich um 0,9 Prozent. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf den schwachen Ausblick von Siemens. Während der Markt bisher sowohl für den Nachsteuergewinn als auch für das Ergebnis nach Anteilen Dritter mit 20 Prozent Plus rechne, gehe Siemens lediglich von einem Gewinn moderat über Vorjahr aus. "Das entspricht in keinster Weise den Erwartungen", sagte Heino Ruland von Ruland Research. Deshalb sei auch die deutliche Dividendenkürzung erklärbar, obwohl die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und für das vergangene Quartal "in der Breite leicht über den Erwartungen" lägen.

Für die Nestle-Aktie ging es um 0,2 Prozent nach unten. Beim Schweizer Nahrungsmittelkonzern stehen in der Konzernleitung personelle Veränderungen an. Patrice Bula, Leiter Strategic Business Units, Marketing, Sales and Nespresso, werde Ende Februar 2021 in Rente gehen. Zum Nachfolger sei Bernard Meunier ernannt worden, teilte Nestle mit. Meunier leitet derzeit noch Nestle Purina PetCare EMENA.

