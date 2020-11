M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia gewinnt mehrere Hochbauaufträge in Deutschland - interessante Projektgewinne dank Generalunternehmer- und Planungskompetenz sowie Lean Construction | Neubau von Wohnüberbauungen, einem Ausbildungszentrum sowie Teil einer Quartierentwicklung | Auftragsvolumen rund EUR 290 Mio.

Dietlikon, 12. November 2020 - Implenia hat neben dem Grossprojekt «Wohnquartier am Südcampus» in Bad Homburg für die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH eine Reihe weiterer Wohnbauprojekte, einen Teil einer Quartierentwicklung sowie die Realisierung eines Ausbildungszentrums für die Berliner BVG gewonnen.

Ausschlaggebend für die Vergaben an Implenia waren die Kompetenz als Generalunternehmer sowie die langjährige Erfahrung in der Steuerung und Ausführung von grossen und komplexen Bauprojekten. Bei den meisten Projekten wurden die Experten von Implenia bereits in einer sehr frühen Phase ins Projekt einbezogen und konnten die Kunden so in der Entwicklung und Planung partnerschaftlich unterstützen. Auch die Optimierung der Planung der Projekte bezüglich Kosten und Zeitdauer durch Implenia sowie das eingebrachte Lean Construction Know-how waren Faktoren, die zur Entscheidung für Implenia beigetragen haben. Der Gesamtwert der neuen Aufträge beläuft sich auf rund EUR 290 Mio..

In Bad Homburg am Taunus realisiert Implenia für den Bauherrn Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH das Projekt «Wohnquartier am Südcampus». Die Wohnüberbauung besteht aus 540 Wohnungen in 27 Mehrfamilienhäusern, einer Kindertagesstätte sowie sieben Tiefgaragen mit insgesamt ca. 80'000 m2 Bruttogeschossfläche auf einem Areal von rund 40'000 m2. Mit dem Bauherrn wurde ein Construction-Management-Vertrag abgeschlossen und das Bauvorhaben von der ersten Leistungsphase an partnerschaftlich geplant und optimiert. Auf Basis eines städtebaulichen Entwurfes hat das Implenia Projektteam für den Bauherrn die gesamte Planung bis zur Genehmigungsplanung inkl. aller Fachplanungen koordiniert. Die vollständige Ausführungsplanung folgt.

Im Rahmen eines ersten Teil-Auftrags wurde bereits mit den Erschliessungs- und Erdarbeiten begonnen. Die Hochbauarbeiten werden noch in diesem Jahr starten. Bis zur schlüsselfertigen Übergabe ist eine Gesamtbauzeit von 38 Monaten geplant.

Für die Büschl-Unternehmensgruppe mit Sitz in Grünwald errichtet Implenia einen zweiten Bauabschnitt «Am Angerbogen» in Freising. Die Neubauten sind Teil eines neuen Wohnviertels in der nördlich von München gelegenen Kreisstadt. Den Auftrag für den ersten Bauabschnitt erhielt Implenia im Mai. Im nun gewonnenen Folgeauftrag werden weitere 143 Eigentumswohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und eine Tiefgarage mit 194 Stellplätzen gebaut. Für die frei finanzierten Wohnungen hat der Bauherr ein Sonderwunschmanagement beauftragt, das Implenia für die Käufer der Wohnungen erbringt.

Implenia baut für die Rheinblick Gartenstadt GmbH, Frankfurt, nach dem Wettbewerbsentwurf von KAP Architektur Development aus Mainz als Generalunternehmer eine Wohnüberbauung. Beauftragt wurde die Errichtung von fünf Mehrfamilienhäusern auf einer Tiefgarage mit 95 Stellplätzen; vereinbart wurde die Option zur Errichtung weiterer sechs Mehrfamilienhäuser auf einer zweiten Tiefgarage mit 97 Stellplätzen. Die Wohnhäuser auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Bingen am Rhein werden in zwei Bauabschnitten auf zwei separaten Grundstücken schlüsselfertig in konventioneller Massivbauweise errichtet. Aufgrund der Nähe zum Rhein wird das Untergeschoss wasserundurchlässig aus Stahlbeton als sogenannte «Weisse Wanne» gebaut. Die Häuser mit drei bis vier Vollgeschossen bieten rund 26'000 m2 Bruttogeschossfläche.

In Ludwigsburg hat Implenia von der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH den Auftrag erhalten, im Rahmen des Projekts «Jägerhofkaserne» Mehrfamilienhäuser zu bauen. Der schlüsselfertige Neubau von sechs Gebäuden mit 76 Wohnungen sowie mit Tiefgarage und Aussenanlagen ist Teil eines Konversionsprojekts. Auf dem ehemaligen Kasernengelände, in bester Innenstadtlage und unweit des Schlosses, wird ein neues Quartier entwickelt.

In Hamburg-Bergedorf errichtet Implenia für die Projektgesellschaft Bergedorfer Tor auf einer Fläche von rund 5'800 m2 die Baufelder zwei bis vier mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 27'000 m2 in einer sechs- bis neungeschossigen Bauweise. Das Quartier «Bergedorfer Tor» wird auf einer eingeschossigen Tiefgarage errichtet und aus einer hybriden Nutzung mit Pflegezentrum, Ärztehaus sowie Büros und Geschäften bestehen. Gegenstand des Bauauftrags an Implenia sind die Ausführung der Betonarbeiten sowie der Fassaden und Dacharbeiten. Der zentrale neungeschossige Büroturm wird ein neues Wahrzeichen von Hamburgs südöstlichstem Bezirk mit einer markanten Vollklinkerfassade in zeitlos klassischer Architektur.

Implenia hat von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts, den Zuschlag im Vergabeverfahren zum Neubau des "Ausbildungszentrums und Vorhaltehalle Machandelweg" erhalten. Der Auftrag umfasst auch die Ausführungsplanung Architektur, Tragwerk und Haustechnik. Auf einer geräumten Fläche wird ein viergeschossiger Neubau mit Technikaufstockung in Stahlverbundbauweise erstellt. In der Vorhaltehalle werden u.a. ein Ausbildungsgleis für Wartungsarbeiten an den U-Bahn Waggons sowie ein Übungsplatz zur Verlegung der Bahnschwellen und Gleise integriert.

Bereits im Vergabeverfahren wurde sehr frühzeitig in partnerschaftlicher Zusammenarbeit Einsparpotenzial aufgezeigt und das Angebot den Kundenwünschen entsprechend optimiert. Dabei half das zuvor erstellte BIM-Modell. In der Ausführungsphase wird die Ablauforganisation mit Lean Construction optimiert.

Auftraggeberseitig wird das Bauvorhaben durch die BVG Projekt GmbH vertreten, die auch die U-Bahn Baustelle U5 partnerschaftlich mit Implenia realisiert hat. Zum Kick-off Termin haben alle Entscheidungsträger eine Partnering-Charta als Leitbild für die weitere faire, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit verabschiedet.

Südcampus, Bad Homburg: Implenia hat mit dem Bauherren das neue Quartier partnerschaftlich geplant und beginnt noch 2020 den Neubau von 540 Wohnungen, einer Kita und sieben Tiefgaragen (Bild: © bloomimages).

Implenia errichtet im südöstlichsten Stadtteil von Hamburg den erweiterten Rohbau für das Bergedorfer Tor, einen stadtbildprägenden Neubau mit einem breiten Nutzungsspektrum (Bild: © Projektgesellschaft Bergedorfer Tor).

In Freising errichtet Implenia auch den 2. Bauabschnitt einer Quartierentwicklung mit 143 Wohnungen und bietet den Käufern die individuelle Ausstattung der Wohnungen (Bild: © Büschl-Unternehmensgruppe).

