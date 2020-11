Genf (awp) - Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Pargesa Holding (ISIN: CH0021783391) werden am 20. November zum letzten Mal an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Auf dieses Datum hin werde die Übernahme von Pargesa durch Parjointco Switzerland abgeschlossen, teilte Pargesa am Donnerstagabend mit. Die Parjointco Switzerland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...