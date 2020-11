DJ S&P stuft ABB auf A- ab; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) versieht den Schweizer ABB-Konzern mit einer schwächeren Bonitätseinstufung. Sie hat das Rating auf A- von A gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

Die Analysten rechnen mit einer schwächer als bisher erwarteten operativen Leistung von ABB angesichts der verhaltenden Nachfrage der Kunden aus dem Automobilsektor und der Industrie. Es dürfte mindestens 18 bis 24 Monate dauern, um auf ein Niveau von vor der Pandemie zurückzukehren. ABB dürfte nicht in der Lage sein, die Dividenden 2020 und 2021, die das Management konstant halten will, aus dem freien Cashflow zu bezahlen. Außerdem wolle ABB die Erlöse von 7,7 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf des Stromnetzgeschäfts über die nächsten zwei bis drei Jahre über Aktienrückkäufe an die Aktionäre verteilen.

November 12, 2020

