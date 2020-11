Mehrfach geriet das heimische Geldinstitut Deutsche Bank in Negativschlagzeilen in Verbindung mit dem derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump - und will ihn deshalb als Kunden loswerden. Doch noch läuft ein Darlehen in dreistelliger Millionenhöhe.? Deutsche Bank will Trump als Kunden loswerden ? Trump Organisation schuldet dem Geldhaus noch hunderte Millionen US-Dollar ? Managerausschuss sucht nach vorzeitiger LösungDie Deutsche Bank will nicht mehr mit Donald Trump in Verbindung ...

