BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Protesten bei Mercedes:

"Dass Mercedes Tausende Mitarbeiter in Berlin loswerden will und Tesla gleichzeitig nur wenige Kilometer entfernt ein Werk für 10.000 neue Beschäftigte baut, ist ein Armutszeugnis für die deutsche Automobilindustrie. Die geplanten Stellenstreichungen kommen einer Kapitulation vor dem in Sachen Elektromobilität in Führung liegenden Konkurrenten gleich. Der Daimler-Konzern ist gefragt, Konzepte aufzusetzen, die auch für die Zukunft taugen. Für den Autobauer muss das auch eine Frage von Verantwortung sein. Als die Verbrenner mit dem Mercedes-Stern noch gefragter waren, trug auch die Berliner Belegschaft zum Erfolg bei. Jetzt hat sie es verdient, ernst genommen zu werden."/yyzz/DP/he