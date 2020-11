Relay Medical - Breaking News: Internationaler Großauftrag für Covid-19-Schnelltest-Plattform mit Roche-Integration...

Anzeige / Werbung

…und ein spektakulärer Schnelltest der mögliche Covid-19 Risikopatienten vorab erkennt und so riesigen Druck von allen Krankenhäusern weltweit nehmen kann.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) bestätigt heute meine Annahme, dass dieses spezielle Covid-19-Feld, in dem man wenig bis keine Konkurrenz zu fürchten braucht, schnelle und hohe Umsätze generieren wird.

Relay Medical (WKN: A2JQR0) gab zuletzt bekannt, dass man mit Proprietary Innovation Labs Inc. eine verbindliche Absichtserklärung über den exklusiven Verkauf und Vertrieb von diagnostischen Schnelltests für COVID-19 unterzeichnet hat (Newslink). Dieser Schnelltest ist sogar bereits in der EU zum Verkauf zugelassen! Wie der Test funktioniert: https://www.proinnolabs.com/

Heute lässt man eine echte Bombe platzen:

RELAYMEDICAL & FIO ANNOUNCES OVER $500,000 CAD IN CONTRACTS FOR FIONET MOBILE COVID-19 TESTING & TRACKING PLATFORM; PROVIDES OPERATIONAL UPDATE

In dieser Meldung gibt es zwei wichtige Punkte, die man unbedingt beachten sollte von der einer höchst erfreulich und der zweite möglicherweise bahnbrechend sein könnte!

ERFREULICH: Die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., gibt eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministeriums von Meru County über 500.000 CAD bekannt.

In 10 Kliniken wird der Fionet-Patientenmanager den gesamten Testablauf, von der Patientenerfassung über die Testung bis hin zur Medikation, erfassen, dokumentieren und zentral abspeichern.

Diese erste Bereitstellung in Meru County zeigt die Flexibilität und Datenverwaltungsstärke von Fionet. Um eine Pandemie zu kontrollieren, müssen Tests in der Gemeinde mit der Echtzeit-Datenerfassung und -Verbreitung von Patienten kombiniert werden, nicht nur, wenn sie zu Tests erscheinen, sondern auch, wenn sie die Behandlung abschließen. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO DER FIONET RAPID RESPONSE GROUP UND CEO DER FIO CORPORATION

Das Fionet-System wird (unter anderen) folgende Tests erfassen und auswerten können:

Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test;

Abbott Panbio COVID-19 Ag Rapid Test;

Proprietary Innovation Labs Antibody and Antigen Tests (WICHTIG!!)!



BAHNBRECHEND: Relay Medical (WKN: A2JQR0) gibt einen Vertrag mit IVD Lab Co, dem südkoreanischen Hersteller von RDT Tests bekannt. Gemeinsam will man einen Test auf den Markt bringen, der für meinen Begriff revolutionär ist weil er eine "Vorauslese" von möglichen Risikopatienten ermöglicht - darum wird diese Entwicklung wahrscheinlich auch von National Research Council Canada finanziell unterstützt. Die Validierung dieses Tests hat an der UHN in Toronto, Nordamerikas größtem Lehr- und Forschungskrankenhaus, begonnen.

Dieser Test ist eine einfache Blutuntersuchung, mit der infizierte Patienten, bei denen ein hohes Risiko besteht schwer krank zu werden (und daher ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen), von Patienten unterschieden werden können, die sich zu Hause sicher erholen können.

Die Kapazität von Krankenhäusern ist jetzt begrenzt, doch die Zahl der COVID-Infizierten wächst. Um zu verhindern, dass die Zahl der Todesopfer in die Höhe schnellt, ist es unabdingbar, Krankenhausbetten für diejenigen vorzusehen, die sie wirklich brauchen. Dieser Test dient zur Vorhersage kritischer Erkrankungen oder Sepsis bei Infektionskrankheiten und wird mit dem Fionet-Gerät gekoppelt.

NEWS-DOPPEL-FAZIT:

ERFREULICH: Die vom Produktionspartner KeyTronic (NASDAQ: KTCC) für die Fionet Rapid Response Group gefertigten Geräte haben das erste Pilot-Testprogramm absolviert und gehen nun in Serie. Da ist es schon bemerkenswert, dass vor dem offiziellen Verkaufsstart bereits Bestellungen in erheblicher Größe eingehen.

Unbedingtes Augenmerk muss man auch der Tatsache schenken, dass man neben den bekannten Anbietern für Schnelltests, Roche und Abbott, auch die Tests von Proprietary Innovation Labs integriert, für die Relay Medical (WKN: A2JQR0), wie eingangs schon erwähnt, die weltweiten Vermarktungsrechte erwerben will.

Durch den Verkauf des Fionet-Systems können auch die Proprietary Innovation Labs-Tests (mit EU-Zulassung) in Zukunft durch Relay Medical (WKN: A2JQR0) mit angeboten werden und möglicherweise auch umgekehrt. Zwei Produkte, die sich perfekt ergänzen und gegenseitig fördern.

BAHNBRECHEND: Glauben sie nicht, dass eine fundierte und sichere Einschätzung eines Covid-19 Erkrankten, ob dieser voraussichtlich eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus benötigen wird, immensen Druck von den Gesundheitseinrichtungen weltweit nehmen würde? Die Fio Corporation besitzt das Wissen für die Kombination von Biomarkern, die diesen Test ermöglichen.





Relay Medical ist für mich eine zusehends größer werdende Mehrfach-Chance, um aus der Covid-19-Misere, die uns alle auf die Nerven geht, sogar überdimensionalen Profit zu ziehen! HELMUT POLLINGER

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien als auch Epidemien jeglicher Art und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!