Essen (ots) - Unternehmer Dirk Roßmann (74), Gründer und Inhaber gleichnamiger Drogeriemarkt-Kette, hat seinen ersten Thriller geschrieben: "Der neunte Arm des Oktopus" erscheint am 16. November im Lübbe-Verlag. Mit dem Buch möchte er ein Umdenken in der Klimapolitik erreichen, sagte Roßmann im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe): "Ich will einfach nicht glauben, dass die Menschheit die Schöpfung verspielt wie ein verrückter Roulette-Spieler." Seine Vision, die er im Buch darstellt: Die drei Länder China, Russland und USA nutzen bisherige Militär- und Rüstungsausgaben nun für die Weltrettung; er hoffe, so Roßmann, dass der Thriller die Machthaber der Welt erreiche: "Stellen Sie sich vor, mein Freund Gerhard Schröder würde mein Buch an Putin weitergeben!"



Bereits mit seiner Autobiografie "... und dann bin ich auf den Baum geklettert" stand Roßmann 2018 auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Im vergangenen Jahr erregte er Aufsehen, indem er 25.000 Exemplare von Jonathan Safran Foers Sachbuch "Wir sind das Klima" verschenkte. Er selbst nehme in seinem Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst, so Roßmann, der vor 30 Jahren die "Stiftung Weltbevölkerung" gründete und im Privatleben "diese moderne Wegwerfmentalität" verachte: "Meine Frau und ich haben 1984 ein Haus gebaut, darin leben wir noch immer. Ich kenne Menschen, die so viel Geld haben wie ich, deren Haus zehnmal so groß ist. Aber wir haben einen schönen Garten, wir wohnen auf dem Land, das reicht mir. Ich trage immer nur Jeans, selbst wenn ein Vorstand von der Bank kommt. Ich habe keine Jacht, kein eigenes Flugzeug. Eigentlich sind wir Antikapitalisten."



