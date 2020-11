Das Hotel The Wellem im berühmten Andreas Quartier in Düsseldorf ist das erste Hotel der Marke The Unbound Collection by Hyatt im DACH-Raum. Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute die Eröffnung des neuesten Luxus-Boutique-Hotels von Hyatt in Düsseldorf bekannt: The Wellem in Düsseldorf eröffnet als erstes Hotel der Unbound Collection by Hyatt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...