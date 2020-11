Gestern musste BioNTech 7 % abgeben, aber CureVac legte um 12, 5 % zu. Je nach dem Nachrichtenstand wird es in dieser Form wohl weitergehen: Einmal der, einmal jener. In beiden ist man dabei, wenigstens mit einem begrenzten Investment.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de