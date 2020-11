Nach einem schwachen Start in den Tag konnten die Futures zum Ende des asiatischen Handels leicht ins Plus drehen. Der DAX-Future wird kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa knapp 0,3 % höher gesehen bei 13.022 Punkten. Auch der S&P 500 Future liegt 0,2 % höher bei 3.539 Punkten und am stärksten steigt der Nasdaq-Future, der um 0,5 % auf über 11.877 Punkte klettert. Schafft es die Börse in dieser Woche vor dem Wochenende keinen Abverkauf zu sehen? Gestern sah es zumindest anders aus.Gewinnmitnahmen zum Ende der Woche bestimmten den Handel in Frankfurt am Donnerstag. Die Bullen starteten am Vormittag noch einen Versuch, die Benchmarks weiter nach oben zu treiben, aber die Kraft ließ relativ schnell nach und schon zum Mittag überwogen die Verkäufe. Am Ende schlossen alle deutschen Benchmarks im Minus. Nur der SDAX konnte ein kleines Plus von 0,14 % auf 13.047,03 Punkte für sich verbuchen.

